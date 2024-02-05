Минобороны вычеркнуло важную норму в новом законе о мобилизации: в Раде ждут объяснений

В конце 2023 года Кабмин представил новый законопроект о мобилизации. Однако впоследствии его отозвали для внесения ряда правок. Впрочем, обновленная версия документа до сих пор вызывает немало споров.

Ожидается, что 6 февраля Верховная Рада будет рассматривать обновленную версию законопроекта о мобилизации. Вероятно, его не удастся принять сразу в целом.

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"Ждем позицию Минобороны"

Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что обновленная версия законопроекта вызывает немало вопросов. Еще будут вестись дискуссии.

В частности, нардеп указал на "плюсы" и "минусы".

Он приветствовал те предложения, которые учло Минобороны при модернизации законопроекта. Речь идет о включении в категорию лиц, которые освобождаются от мобилизации, людей с инвалидностью третьей группы.

В то же время Минобороны вычеркнуло из обновленной версии норму, согласно которой отсрочку от мобилизации имеют люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью первой – третьей групп.



Мы видим сейчас много запросов от таких людей. Хотим услышать позицию Минобороны и Минсоцполитики,

– подчеркнул Чернев.

Он подчеркнул, что ведомства должны рассказать, как они видят решение этой проблемы.

Депутат отметил, что здесь точно не должно быть никаких злоупотреблений. Отсрочку от мобилизации для ухода за людьми с инвалидностью должны предоставлять лицам первого родства – это муж, родители, сыновья и т.д., а "не какому-то человеку с улицы".

Отдельно Чернев отметил, что пока не понимает, как будет реализован электронный кабинет военнообязанного и как через него можно будет получить повестки, ведь не все в нашей стране люди имеют доступ к интернету.

Чего еще не хватает новой версии документа о мобилизации

Председатель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич тоже отметил недостатки в новой версии законопроекта.

Депутат отметил, что в его тексте упустили из виду норму о ротации. Нет ни одного слова о ее сроках.

Также Завитневич не поддерживает мобилизацию осужденных, пусть даже и добровольную. Это грозит "дедовщиной" в армии. Похожий опыт уже был в СССР. По словам депутата, сами военные выступают против этой нормы.