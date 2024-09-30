Минобороны построило новую архитектуру оборонных закупок: Клименков раскрыл детали

Военно-промышленный комплекс в Украине является важным компонентом защиты от российской агрессии. Минобороны ввели новые методы закупок для ВСУ, чтобы избежать возможной коррупции.

Украине необходимо иметь собственные военные мощности, чтобы не зависеть от западных партнеров. Заместитель министра обороны Украины Денис Клименков рассказал 24 Каналу, что за последний год была построена новая архитектура оборонных закупок, ориентируясь на стандарты НАТО.

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Изменения в оборонных закупках

Денис Клименков отметил, что Министерство обороны больше не осуществляет закупки, а лишь устанавливает правила через вновь созданный Департамент планирования тылового обеспечения.

Закупками занимаются специализированные агентства. Одно закупает вооружение и военную технику, а другая необходимые вещи: топливо, смазочные материалы, продукты и прочее,

– сказал он.

Заместитель министра обороны Украины подчеркнул, что это позволяет повысить прозрачность и избежать конфликта интересов.

Цифровые закупки

По словам Клименкова, распределение функций между Министерством обороны и агентствами – это лишь один из шагов к отсутствию коррупции.

Закупочное агентство Минобороны организует торги в системе ProZorro, что позволяет увеличить конкуренцию среди поставщиков тылового имущества. Общество может отслеживать насколько эффективно мы управляем бюджетными средствами,

– высказался заместитель министра обороны Украины.

Он добавил, что введено несколько основных цифровых решений, в частности система SAP.

Справка. SAP – это мировая платформа для управления ресурсами. Ее применяют в 28 странах НАТО. Платформа оптимизирует процессы обеспечения, генерирует данные об остатках на складах или заказах, дает возможность отслеживать актуальные потребности и своевременно поставлять военным все необходимое.

Клименков отметил, что для эффективной работы также система DOT-Chain, которая автоматизирует процессы поставки продовольствия, устраняя лишнюю бюрократию. Она предоставляет прозрачность на всех этапах.

"Также мы создали портал Партнер МОУ для привлечения новых партнеров без коррупционных рисков. Благодаря этому инструменту мы следим за поставками и можем эффективно планировать ресурсы для будущих закупок", – подчеркнул он.