Резников протестовал украинские танки "Оплот": Минобороны закажет их для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников совершил рабочую поездку в Харьковскую область. Там он лично провел тестирование украинского танка "Оплот".

Как отметил Резников, у танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк.

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Известно, что в поездке его сопровождали:

председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;

директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев;

глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Тестирование танка "Оплот"

Резников отметил, что остается поклонником техники украинского производства. А потому принял решение закупить у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты".

На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника.

– подчеркнул министр.

Более того, Резников имел возможность лично протестовать танк.

Резников протестовал украинские танки "Оплот" / Фото Минобороны

Что известно об украинском танке "Оплот"