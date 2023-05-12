Резников протестовал украинские танки "Оплот": Минобороны закажет их для ВСУ

12 мая 2023, 13:00
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Минобороны Украины

Министр обороны Алексей Резников совершил рабочую поездку в Харьковскую область. Там он лично провел тестирование украинского танка "Оплот".

Как отметил Резников, у танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк.

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Известно, что в поездке его сопровождали:

  • председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;
  • директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев;
  • глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Тестирование танка "Оплот"

Резников отметил, что остается поклонником техники украинского производства. А потому принял решение закупить у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты".

На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника.
– подчеркнул министр.

Более того, Резников имел возможность лично протестовать танк.

Резников протестовал украинские танки "Оплот" / Фото Минобороны

Что известно об украинском танке "Оплот"

  • БМ "Оплот" – это средний танк украинского производства. Боевую машину производят на Заводе имени Малышева. Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетающих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.
  • Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов.
  • Еще до начала полномасштабного вторжения Украина производила эти танки на экспорт, в том числе в США.
Автор: Альона Захарова