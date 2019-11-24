Минобороны закупило некачественные бронежилеты: обнародовали результаты новой проверки

Участник боевых действий на Донбассе, в частности за Донецкий аэропорт, Роман Костенко вошел в специальную комиссию. Ее создало Министерство обороны Украины для установления объективных данных в деле закупки бронежилетов "Корсар".

Как написал Костенко в своем фейсбуке, в лаборатории Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил, что является ведущим научным учреждением Минобороны, было проведено исследование выборки бронежилетов.

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Согласно договору между Минобороны и компанией "ТЕМП-3000", бронежилеты должны сохранять защитные свойства, если их используют при температурах от -40 градусов до +60 градусов и в случае атмосферных осадков.

"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусов и при 40 градусов тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробитие защитного слоя", – отметил Костенко.

Также комиссия приняла решение провести дополнительное исследование в условиях, непредусмотренных техническими характеристиками, а именно после часового замачивания бронежилетов.

Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра), так и без них (с мягким кевларовым (синтетическое воклокно, что имеет высокую прочность) пакетом пулей 9 миллиметре из пистолета Макарова). В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки,

– отметил Костенко.

Военный добавляет, испытания показали, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, соответствуют техническим условиям, заложенным в договоре.

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Что известно о деле о некачественных бронежилетов: кратко

В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провели около 40 обысков в квартирах чиновников Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Говорится о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. Было установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.

В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять чиновников Минобороны, всем им объявили подозрение. Впоследствии всем подозреваемым избрали меру пресечения:

заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко отправили под стражу на гауптвахту;

отправили под стражу на гауптвахту; заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года;

и начальника отдела разработки вещевого имущества отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года; начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского отправили под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен.

Ранее по этому же делу Печерский райсуд Киева взял под стражу генерал-майора Марченко. В то же время суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен.