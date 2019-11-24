14:07
24 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Міноборони закупило неякісні бронежилети: оприлюднили результати нової перевірки

      1088 Читать новость на русском
      З'явилися нові дані у справі про закупівлю з боку Міноборони неякісних бронежилетів "Корсар" / Фейсбук Романа Костенка

      Учасник бойових дій на Донбасі, зокрема за Донецький аеропорт, Роман Костенко увійшов до спеціальної комісії. ЇЇ створило Міністерство оборони України для встановлення об’єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів "Корсар".

      Як написав Костенко у своєму фейсбуці, в лабораторії Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил, що є провідною науковою установою Міноборони, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.

      Радимо ознайомитися! Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо

      Згідно з договором між Міноборони та компанією "ТЕМП-3000", бронежилети повинні зберігати захисні властивості, якщо їх використовують за температур від -40 градусів до +60 градусів і у разі атмосферних опадів.

      "Комісія провела дослідження за нормальних умов, за -40 градусів та за 40 градусів тепла, а також за умов "дощування". В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару", – зазначив Костенко.

      Також комісія ухвалила рішення здійснити додаткове дослідження за умов, непередбачених технічними характеристиками, а саме після годинного замочування бронежилетів.

      Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5,45 міліметра і 7,62 міліметра), так і без них (з м’яким кевларовим (синтетичне воклокно, що має високу міцність) пакетом кулею 9 міліметрі зі пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету "Корсар" втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що чинні технічні умови щодо вказаних бронежилетів є недосконалими та потребують доопрацювання,
      – зауважив Костенко.

      Військовий додає, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі.

      Цікаво! Активісти бачать політичне підґрунтя у справі бронежилетів Марченка: обурливі деталі

      Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів: коротко

      Наприкінці червня стало відомим, що ДБР спільно з ГПУ близько 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони. Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

      За словами очільника ДБР Романа Труби, три з п’яти бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Було встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

      На початку листопада у ДБР відзвітували про перші результати розслідування цієї справи. Слідство встановило, що до закупівлі неякісних є причетними п’ять посадовців Міноборони, усім їм оголосили підозру. Згодом усім підозрюваним обрали запобіжний захід:

      • заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка відправили під варту на гауптвахті;
      • заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року;
      • начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського відправили під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень. 

      Раніше у цій же справі Печерський райсуд Києва взяв під варту генерал-майора Марченка. Водночас суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень. 

      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      сьогодні
      9788
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сьогодні , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 699
      Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      сьогодні , 09:04 Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      Емал Набі 1476
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сьогодні , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 1303
      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      23 листопада , 23:00 Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем
      Павло Казарін 1392
      Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      23 листопада , 22:00 Письмо из Луганска: все оплакивают довоенную жизнь
      Ольга Черненко 3248
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук