Міноборони закупило неякісні бронежилети: оприлюднили результати нової перевірки

Учасник бойових дій на Донбасі, зокрема за Донецький аеропорт, Роман Костенко увійшов до спеціальної комісії. ЇЇ створило Міністерство оборони України для встановлення об’єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів "Корсар".

Як написав Костенко у своєму фейсбуці, в лабораторії Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил, що є провідною науковою установою Міноборони, було проведено дослідження вибірки бронежилетів.

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Згідно з договором між Міноборони та компанією "ТЕМП-3000", бронежилети повинні зберігати захисні властивості, якщо їх використовують за температур від -40 градусів до +60 градусів і у разі атмосферних опадів.

"Комісія провела дослідження за нормальних умов, за -40 градусів та за 40 градусів тепла, а також за умов "дощування". В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару", – зазначив Костенко.

Також комісія ухвалила рішення здійснити додаткове дослідження за умов, непередбачених технічними характеристиками, а саме після годинного замочування бронежилетів.

Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5,45 міліметра і 7,62 міліметра), так і без них (з м’яким кевларовим (синтетичне воклокно, що має високу міцність) пакетом кулею 9 міліметрі зі пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилету "Корсар" втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що чинні технічні умови щодо вказаних бронежилетів є недосконалими та потребують доопрацювання,

– зауважив Костенко.

Військовий додає, випробування показали, що усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі.

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Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів: коротко

Наприкінці червня стало відомим, що ДБР спільно з ГПУ близько 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони. Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

За словами очільника ДБР Романа Труби, три з п’яти бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Було встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

На початку листопада у ДБР відзвітували про перші результати розслідування цієї справи. Слідство встановило, що до закупівлі неякісних є причетними п’ять посадовців Міноборони, усім їм оголосили підозру. Згодом усім підозрюваним обрали запобіжний захід:

заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка відправили під варту на гауптвахті;

відправили під варту на гауптвахті; заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року;

та начальника відділу розробки речового майна відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року; начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського відправили під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень.

Раніше у цій же справі Печерський райсуд Києва взяв під варту генерал-майора Марченка. Водночас суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень.