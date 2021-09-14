Минобразования отправило диссертацию Кивы на "углубленное изучение"

Экспертный совет Министерства образования и науки 14 сентября рассматривала диссертацию скандального нардепа Ильи Кивы. По итогам, научную работу решили отправить на "углубленное изучение".

Диссертацию Кивы читали 3 месяца

На заседание экспертный совет пригласил и самого политика. Однако член пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" не пришел.

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Экспертный совет решил отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных учреждений,

– рассказал один из экспертов.

Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".

Кстати, изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня, то есть прошло 3 месяца.

На этом же заседании рассматривали докторскую диссертацию Ирины Жуковой – официального оппонента Кивы на защите его кандидатской диссертации. По данным издания, Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.

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