Минск договорился с Москвой об отсрочке платежей по российским кредитам на 5-6 лет

Беларусь и Россия договорились об отсрочке платежей по российским кредитам. В частности речь идет об отсрочке на годы.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграме "Зеркала недели" со ссылкой на минфин Беларуси. Это случилось во время высокой угрозы наступления из Беларуси на Волынском направлении.

Заметьте Беларусь готова нападать, это лишь вопрос времени, – военный эксперт

Беларусь и Москва договорились об отсрочке платежей

Минск договорился с Москвой об отсрочке некоторых платежей по российским кредитам на 5 – 6 лет,

– говорится в сообщении.

Кстати, к сожалению, источники 24 канала в Генштабе ВСУ рассказали, что угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении по состоянию на 20 марта – высокая. Однако отметили – силы обороны Украины готовы к отпору.

Важно Количество белорусов, которые не поддерживают участия в войне против Украины, выросло до 97%: исследование

Без свободной Украины не будет свободной Беларуси, – Вячорка о вероятности бунта против Лукашенко – смотрите видео