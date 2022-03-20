Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "Дзеркала тижня" з посиланням на мінфін Білорусі. Це трапилось під час високої загрози наступу з Білорусі на Волинському напрямку.

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Білорусь та Москва домовились про відтермінування платежів

Мінськ домовився з Москвою про відтермінування окремих платежів за російськими кредитами на 5 – 6 років,

– мовиться у повідомленні.

До речі, на жаль, джерела 24 каналу в Генштабі ЗСУ розповіли, що загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку станом на 20 березня – висока. Проте зауважили – сили оборони України готові до відсічі.

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