Минск перестанет быть площадкой для ТКГ, если оккупанты допросят Протасевича, – Арестович

Александр Лукашенко через Владимира Путина пригласил оккупантов из Донбасса "задать вопрос" Роману Протасевичу. В Трехсторонней контактной группе заверили, что Минск перестанет быть площадкой для переговоров, если боевики таки допросят блогера.

Если допрос Протасевича действительно состоится, то украинские власти заявят о потере Лукашенко статуса посредника в минском процессе. Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Другую площадку всегда найдут

По словам спикера, ТКГ всегда найдет другую площадку, даже когда закончится карантин.

Арестович отметил, что сближение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным означает фактическую потерю нейтральности.

Заявления о том, что процесс интеграции ускорился, показывают, что есть большой шанс потерять нейтральность Лукашенко в ближайшее время, не только де-факто, но и де-юре. Он стал человеком, который уже впал в зависимость от России, как когда-то Янукович,

– сказал чиновник.

Что этому предшествовало