Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, – Кравчук

Из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе. Украина будет искать ему альтернативу.

О влиянии ситуации в Беларуси на возможность Минска и в дальнейшем оставаться площадкой переговоров Украины и России в эфире одного из телеканалов рассказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

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Минск не может больше быть площадкой для переговоров

Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой,

– отметил Кравчук.

По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Относительно этого планируют консультации с ОБСЕ.

Глава украинской делегации также добавил, что даже физически попасть в столицу Беларуси теперь невозможно, ведь Украина прекратила авиасообщение со страной. Кроме того, убежден Кравчук, Беларусь теперь не просто соседнее государство, а еще и сателлит России.

Минский формат переговоров: последние новости

Владимир Зеленский ранее заявил, что формат минских переговоров необходимо изменить и приобщить к ним ряд других стран.

Кремлю не понравилась такая инициатива главы Украины, там ее назвали "тревожным сигналом".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что минский формат содержит много ловушек для Украины, однако его нужно соблюдать.