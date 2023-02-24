"В знак солидарности": в Минске белорусы вывесили флаг Украины
24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Белорусы решили поддержать наше государство и вывесили сине-желтое знамя в Минске.
Соответствующие фото уже опубликовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом, в Беларуси все еще есть люди, выступающие против российской агрессии.
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В Минске вывесили флаг Украины
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выступает за войну против Украины и помогает российскому врагу. Однако не все жители республики поддерживают агрессию.
Так, на одной из улиц в Минске украинское знамя установили на крыше многоэтажного дома.
Белорусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске,
– говорится в подписи под кадрами.
В Минске вывесили украинский флаг / фото местные телеграм-каналы
Флаг Украины в Беларуси / фото местные телеграм-каналы
Флаг поставили на крыше дома / фото местные телеграм-каналы
Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины
- Режим Александра Лукашенко предоставил территорию своей страны для агрессии России против Украины.
- Так, российские войска 24 февраля 2022 наступали на Север Украины именно из Беларуси.
- К тому же с территории Беларуси российские оккупанты обстреливают украинские города. Также Лукашенко подыгрывает Путину, помогая оружием.
- Евросоюз предложил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку вторжения России в Украину. ЕС планирует ограничить торговлю нефтью, углем и золотом.