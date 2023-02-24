"В знак солидарности": в Минске белорусы вывесили флаг Украины

24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Белорусы решили поддержать наше государство и вывесили сине-желтое знамя в Минске.

Соответствующие фото уже опубликовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом, в Беларуси все еще есть люди, выступающие против российской агрессии.

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В Минске вывесили флаг Украины

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выступает за войну против Украины и помогает российскому врагу. Однако не все жители республики поддерживают агрессию.

Так, на одной из улиц в Минске украинское знамя установили на крыше многоэтажного дома.

Белорусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске,

– говорится в подписи под кадрами.



В Минске вывесили украинский флаг / фото местные телеграм-каналы



Флаг Украины в Беларуси / фото местные телеграм-каналы



Флаг поставили на крыше дома / фото местные телеграм-каналы

Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины