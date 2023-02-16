Россия никогда не планировала выполнять "Минск": каким был расчет Кремля

Владислав Сурков, бывший первый заместитель главы администрации президента России, признал, что при принятии минских соглашений, в стране-агрессоре изначально не предполагали, что они должны быть выполнены.

Удивительные дела творятся с минскими договоренностями. Так считает политолог Андрей Вигиринский. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, оказывается, что никто не собирался их выполнять.

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Получали вооружение для ведения партизанской войны

Он отметил, что минские соглашения не собирались выполнять ни когда их на "коленях" у Ангелы Меркель готовил Петр Порошенко, а подписывал Леонид Кучма. Ни французы, ни россияне не смотрели на эти документы как на те, которые нужно выполнить.

И тогда возникает вопрос, если минские соглашения не планировали выполнять, тогда кто к чему готовился? И каким образом, в частности, наши коалицианты, которые были гарантами подписания этих документов, помогали нам готовиться к активной фазе войны, которая началась в феврале 2022 года?

– спрашивает политолог.

Он напомнил, что до февраля 2022 года мы, в лучшем случае, получали Javelin. А уже за месяц до военного вторжения мы начали получать военную технику и вооружение для ведения партизанской войны.

Россия планировала дожать Украину

"Сегодня имеем такую ситуацию, что наши союзники говорят о том, что давали возможность Украине подготовиться. А Россия действительно планировала дожать Украину в выполнении минских договоренностей", - считает Вигиринский.

Но, по его мнению, для этого нужно было изменить политическое руководство в Украине. Они тянули до 2019 года, рассчитывая на то, что новое политическое руководство найдет возможность вписать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как автономные.

"Дальше должно было случиться так, чтобы от соответствующих округов на этих территориях были бы избраны депутаты. Они стали бы в определенной форме политической силой на территории Украины. Со временем она могла, теоретически, участвовать в формировании правительства. И дальше это правительство направляло бы политику с определенными изменениями в части внешнеполитического вектора, который мы сегодня с вами исповедуем», – подчеркнул политолог.

Что означает комментарий Владислава Суркова по поводу минских соглашений: смотрите видео

Сурков лукавит

Он отметил, что в перспективе через 5 – 10 лет мы бы вернулись к "раннему Януковичу" образца 2010 года, который бы коммуницировал с Россией и Беларусью. И мы бы развивались где-то в таком же направлении.

В то же время, когда стало понятно, что этот план выполнен быть не может, россияне пришли к плану "Б" – к решению политических задач путем проведения и реализации военных действий на территории Украины,

– отметил собеседник.

По мнению Андрея Вигиринского, Сурков лукавит. К тому же спикер Путина Дмитрий Песков опроверг его слова, потому что они дискредитируют позицию Кремля, как пытавшегося в разных формах и форматах склонить Украину к выполнению минских договоренностей.

Что ответил Сурков на вопрос о минских договоренностях