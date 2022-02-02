Минские договоренности превратились в фиговый листочек, – Цимбалюк

Минские договоренности уже давно не приносят никакой пользы нашему государству – российская сторона их абсолютно не соблюдает. Однако пока Украине не стоит официально из них выходить.

Об этом в эфире 24 канала беседовали единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цимбалюк и российский публицист Андрей Пионтковский. Они сошлись на том, что минские договоренности давно потеряли актуальность.

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Минские договоренности не действуют

Цимбалюк отметил, что кремлевские пропагандисты талантливы. По его словам, как-то российская журналистка Ольга Скабеева сказала, что поставки оружия на Донбасс Россией не противоречит минским договоренностям.

Я веду к тому, что минские договоренности превратились в фиговый листочек. Формально, ни одного заявления о том, что Украина выходит из них – не будет. Идея в том, чтобы минимизировать потери на фронте, и здесь нас поддерживает весь мир,

– отметил Цимбалюк.

В свою очередь Пионтковский добавил, что "этот фиговый листочек пора выбросить в туалет". Кроме того, подчеркнул, что потери на войне нужно не минимизировать, а вообще прекратить.

Пока можем добиться только перемирия

По словам публициста, настоящее перемирие нужно выдвинуть в центр предложения. В то же время резко отвергнуть московскую интерпретацию минских договоренностей.

Если так хочется держаться за минские договоренности, то назовем это – выполнением их базовых 4 пунктов. Однако нужно вырвать слово "мир" из рук демагогов и предателей, которые понимают под ним – капитуляцию Украины. Андрей Пионтковский Русский публицист

Пионтковский добавил, что мир – это совсем другое, и он будет потом. Сегодня же, по его мнению, вполне реально добиться лишь перемирия между Украиной и Россией.

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Цимбалюк и Пионтковский о минских договоренностях: смотрите видео

Минские договоренности: последнее