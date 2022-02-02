Минские договоренности превратились в фиговый листочек, – Цимбалюк
Минские договоренности уже давно не приносят никакой пользы нашему государству – российская сторона их абсолютно не соблюдает. Однако пока Украине не стоит официально из них выходить.
Об этом в эфире 24 канала беседовали единственный украинский журналист, аккредитованный в России Роман Цимбалюк и российский публицист Андрей Пионтковский. Они сошлись на том, что минские договоренности давно потеряли актуальность.
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Минские договоренности не действуют
Цимбалюк отметил, что кремлевские пропагандисты талантливы. По его словам, как-то российская журналистка Ольга Скабеева сказала, что поставки оружия на Донбасс Россией не противоречит минским договоренностям.
Я веду к тому, что минские договоренности превратились в фиговый листочек. Формально, ни одного заявления о том, что Украина выходит из них – не будет. Идея в том, чтобы минимизировать потери на фронте, и здесь нас поддерживает весь мир,
– отметил Цимбалюк.
В свою очередь Пионтковский добавил, что "этот фиговый листочек пора выбросить в туалет". Кроме того, подчеркнул, что потери на войне нужно не минимизировать, а вообще прекратить.
Пока можем добиться только перемирия
По словам публициста, настоящее перемирие нужно выдвинуть в центр предложения. В то же время резко отвергнуть московскую интерпретацию минских договоренностей.
Если так хочется держаться за минские договоренности, то назовем это – выполнением их базовых 4 пунктов. Однако нужно вырвать слово "мир" из рук демагогов и предателей, которые понимают под ним – капитуляцию Украины.
Пионтковский добавил, что мир – это совсем другое, и он будет потом. Сегодня же, по его мнению, вполне реально добиться лишь перемирия между Украиной и Россией.
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Цимбалюк и Пионтковский о минских договоренностях: смотрите видео
Минские договоренности: последнее
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 17 января заявил, что разрешить ситуацию на Донбассе можно якобы только через минские договоренности. Он также пригрозил тем, что вроде бы другого варианта для Украины не существует.
- После этого Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января отметил, что не видит смысла в восстановлении минских соглашений. По его мнению, Кремль практически ничего не предпринял в плане шагов, предусмотренных этими договоренностями.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение минских соглашений означает уничтожение Украины. Он отметил, что необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, которое подписали в Минске, ведь оно требует предоставить широкую автономию оккупированным территориям и амнистию боевикам.