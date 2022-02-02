Про це в ефірі 24 каналу розмовляли єдиний український журналіст, акредитований в Росії Роман Цимбалюк та російський публіцист Андрій Піонтковський. Вони зійшлись на тому, що мінські домовленості давно втратили актуальність.
Читайте на сайті В основі мінських домовленостей – обман, – Піонтковський про заяву Данілова
Мінські домовленості не діють
Цимбалюк зазначив, що кремлівські пропагандисти талановиті. За його словами, якось російська журналістка Ольга Скабєєва сказала, що постачання зброї на Донбас Росією – не суперечить мінським домовленостям.
Я веду до того, що мінські домовленості перетворились на фіговий листочок. Формально, жодної заяви про те, що Україна виходить з них – не буде. Ідея в тому, аби мінімізувати втрати на фронті, і тут нас підтримує весь світ,
– зауважив Цимбалюк.
Своєю чергою Піонтковський додав, що "цей фіговий листочок пора викинути в туалет". Крім того, підкреслив, що втрати на війні потрібно не мінімізувати, а взагалі припинити.
Поки можемо добитись тільки перемир'я
За словами публіциста, справжнє перемир'я потрібно висунути в центр пропозиції. Водночас різко відкинути московську інтерпретацію мінських домовленостей.
Якщо так хочеться триматись за мінські домовленості, то назвімо це – виконанням їхніх базових 4 пунктів. Однак потрібно вирвати слово "мир" з рук демагогів та зрадників, які розуміють під ним – капітуляцію України.
Піонтковський додав, що мир – це зовсім інше, і він буде потім. Сьогодні ж, на його думку, цілком реально добитись лише перемир'я між Україною та Росією.
Читайте також Київ може виграшно їх використати, – Піонтковський про мінські домовленості
Цимбалюк та Піонтковський про мінські домовленості: дивіться відео
Мінські домовленості: останнє
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 17 січня заявив, що вирішити ситуацію на Донбасі можна нібито лише через мінські домовленості. Він також пригрозив тим, що начебто іншого варіанту для України не існує.
- Після цього Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня зазначив, що не бачить сенсу у відновленні мінських угод. На його думку, Кремль практично нічого не зробив у плані кроків, передбачених цими домовленостями.
- Секретар РНБО Олексій Данілов 31 січня заявив, що виконання мінських угод означає знищення України. Він зауважив, що необхідно переглянути мирну угоду 2015 року, яку підписали в Мінську, адже вона вимагає надати широку автономію окупованим територіям та амністію бойовикам.