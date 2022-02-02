Про це в ефірі 24 каналу розмовляли єдиний український журналіст, акредитований в Росії Роман Цимбалюк та російський публіцист Андрій Піонтковський. Вони зійшлись на тому, що мінські домовленості давно втратили актуальність.

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Мінські домовленості не діють

Цимбалюк зазначив, що кремлівські пропагандисти талановиті. За його словами, якось російська журналістка Ольга Скабєєва сказала, що постачання зброї на Донбас Росією – не суперечить мінським домовленостям.

Я веду до того, що мінські домовленості перетворились на фіговий листочок. Формально, жодної заяви про те, що Україна виходить з них – не буде. Ідея в тому, аби мінімізувати втрати на фронті, і тут нас підтримує весь світ,

– зауважив Цимбалюк.

Своєю чергою Піонтковський додав, що "цей фіговий листочок пора викинути в туалет". Крім того, підкреслив, що втрати на війні потрібно не мінімізувати, а взагалі припинити.

Поки можемо добитись тільки перемир'я

За словами публіциста, справжнє перемир'я потрібно висунути в центр пропозиції. Водночас різко відкинути московську інтерпретацію мінських домовленостей.

Якщо так хочеться триматись за мінські домовленості, то назвімо це – виконанням їхніх базових 4 пунктів. Однак потрібно вирвати слово "мир" з рук демагогів та зрадників, які розуміють під ним – капітуляцію України. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський додав, що мир – це зовсім інше, і він буде потім. Сьогодні ж, на його думку, цілком реально добитись лише перемир'я між Україною та Росією.

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Цимбалюк та Піонтковський про мінські домовленості: дивіться відео



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