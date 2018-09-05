Минские соглашения – знаменательная или печальная годовщина: четыре года "раздавленных" надежд

5 сентября – четвертая годовщина подписания Минских соглашений. В 2014 году в белорусской столице подписи под соглашением ставили второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов, а также тогдашние вожди боевиков – уже убитый Александр Захарченко и беглец Игорь Плотницкий.

С первой попытки договоренности так и не заработали. И тогда за дело взялись главы стран "нормандской четверки". Теме принятия "Минска-2" французский президент Франсуа Олланд даже посвятил главу своей книги.

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Исторический саммит в белорусской столице начинался 11 февраля. Согласно протоколу, встреча лидеров стран должна была начаться в шесть вечера, поэтому Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Петр Порошенко и Александр Лукашенко именно в этот час ждали Владимира Путина. Тот, как всегда, опоздал, и почти через час вошел во дворец Независимости.



В Минске Лукашенко, Меркель, Олланд и Порошенко ждали Путина час

Почти через четыре года французский президент Франсуа Олланд, президент Франции с 2012 до 2017 года, в своих мемуарах "Наука власти" рассказал о том, что происходило за кулисами и вне объективов камер.

"Путин запугивает, чтобы удобнее вести переговоры. Он не завоевывает, а откусывает территории, кусок за куском", – так бывший участник "нормандской четверки" Франсуа Олланд в своих мемуарах описывает политические приемы Путина. Насколько коварен российский президент – Олланд убедился лично, ведь несколько раз вместе с Ангелой Меркель ездил в Минск для поиска путей урегулирования конфликта на Донбассе.



Пока Меркель готовила документ, Путин продолжал ссориться с Порошенко

Четыре года назад в минском дворце Независимости президент Франции и канцлер Германии надеялись убедить Путина в ошибочности такой политики – их переговоры продолжались 16 часов. Олланд отмечает: Путин пытался выиграть время и отсрочить прекращение огня, чтобы дать сепаратистам возможность окружить украинские подразделения. Ситуацию спасла Ангела Меркель, которая, по словам Олланда, "ледяным тоном пообещала Путину длительную изоляцию".

Французский политик одобрительно отзывается о Меркель. Мол, она хорошо знает Путина и умеет с ним разговаривать, а еще она – терпеливая и способна работать практически без отдыха. После многих часов переговоров именно канцлер Германии писала текст договоренностей: "Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения. Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и скурпулёзная".



К сожалению, надежды, которые Олланд и Меркель возлагали на договорённости, не сбылись

А пока Ангела Меркель готовила документ, Владимир Путин продолжал ссориться с Петром Порошенко и угрожал раздавить украинскую армию. Но, как заметил Олланд, вовремя взял себя в руки, потому что такие заявления лишь подтверждали присутствие российских солдат на востоке Украины. Сложные минские переговоры завершились заключением комплекса мероприятий из 13 пунктов.

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К сожалению, надежды, которые Франсуа Олланд и Ангела Меркель возлагали на договорённости, не оправдались. На востоке Украины продолжают гибнуть люди, более полутора миллионов украинцев остаются в статусе вынужденных переселенцев, а семь тысяч квадратных километров неподконтрольных территорий – заминированы.

О чем договаривались в Минске 2014?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.