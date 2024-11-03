Минус 66 "Шахедов" и ракета: украинские защитники отработали по целям оккупантов

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед", беспилотниками неустановленного типа и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Сколько вражеских целей сбили силы ПВО

В Воздушных силах написали, что россияне атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в России.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Еще 27 вражеских беспилотников были локационно потеряны, 1 БПЛА – полетел в Беларусь. На момент публикации в воздухе до сих пор находились два ударных БПЛА, боевая работа продолжается.

К слову, в Черниговской области угроза БПЛА длилась почти 11 часов. Впоследствии глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью в селе Черниговского района обломки "Шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом.