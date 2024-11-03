Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Скільки ворожих цілей збили сили ППО

В Повітряних силах написали, що росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, 96 "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях,

– йдеться в повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ще 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачено, 1 БпЛА – полетів у Білорусь. На момент публікації в повітрі досі перебували два ударних БпЛА, бойова робота триває.

До слова, у Чернігівській області загроза БпЛА тривала майже 11 годин. Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вночі у селі Чернігівського району уламки "Шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок.