Минус нефтяной терминал, нефтебаза, фрегат и танкер: Силы обороны нанесли сокрушительные удары

Украинские военные в ночь на 23 мая атаковали нефтяной терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушевая" и танкер российского теневого флота.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем ВСУ.

Какие потери нанесли врагу?

Украинские подразделения нанесли серии ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры. Под атаками оказались нефтяной терминал "Шесхарис" и нефтебаза "Грушевая" в районе Новороссийска Краснодарского края России.

По данным украинских военных, на обоих объектах зафиксировали попадания и пожары. К операции были привлечены операторы 1-го отдельного центра, 414-й бригады "Птицы Мадьяра", ССО, ГУР МО и другие составляющие Сил обороны.

Согласно обнародованной информации, вышеупомянутые объекты относятся к структуре "Транснефть" и являются частью большого комплекса по перевалке, хранения, а также транспортировки российской нефти через Черное море.

Терминал "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и ключевым маршрутом экспорта нефти сорта Urals. В то же время "Грушевая" является одним из крупнейших резервуарных комплексов юга России.

Ее используют для накопления и поставки нефтепродуктов, в частности для нужд российской армии. Также украинские военные поразили район базирования кораблей так называемого "теневого флота" в акватории Черного моря.

Было подтверждено поражение танкера CHRYSALIS. Также, по данным Генштаба ВСУ, подразделения успешно атаковали узлы связи российских войск в Краснореченском Луганской области и Смелом в Запорожской области.

Кроме вышеупомянутого, под ударом украинских военных также оказались склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области, а также склад боеприпасов, расположенный в Пречистовке Донецкой области.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" также сообщил о поражении фрегата "Адмирал Эссен" проекта 11356, в районе военно-морской базы Новороссийск в Краснодарском крае. Последствия удара уже выясняют.

Что атаковали в России раньше?

Также с помощью FPV-дронов украинские военные атаковали российский пункт беспилотников в оккупированных Алешках Херсонской области. Вследствие этого возник пожар, удалось ликвидировать по меньшей мере 15 оккупантов.

Ранее уничтожили один из штабов подразделения "Рубикон" вблизи Старобельска Луганской области. Также на днях уничтожили штаб российской ФСБ и зенитный комплекс "Панцирь-С1" в оккупированной части Херсонской области.