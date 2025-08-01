Сетью распространялось видео, на котором мужчина в центре Ивано-Франковска показывал запрещенный жест. Инцидент произошел во время минуты молчания.

Полиция установила личность с видео и привлекла к ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Что произошло в Ивано-Франковске во время минуты молчания?

Правоохранители обнаружили видео инцидента во время мониторинга соцсетей. На записи зафиксировано, как прохожий показывает нацистское приветствие в момент общенациональной минуты молчания 1 августа в Ивано-Франковске.

Участковые офицеры оперативно нашли мужчину на улице Сечевых Стрельцов в городе. Им оказался 53-летний житель Богородчанской общины. Он признал свою вину.

Мужчина демонстрирует запрещенный жест в центре украинского города: смотрите видео

Полицейские провели с ним профилактическую беседу и составили административный протокол по статье УКУ "Мелкое хулиганство".

Мужчине грозит штраф или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или арест на срок до 15 суток.

К слову, во Львове водитель автобуса накричал на военнослужащего, который попросил остановить транспорт во время минуты молчания.