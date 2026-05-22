Ежедневно в 09:00 объявлять минуту молчания будут системы оповещения, – Кабмин

В Украине ежедневно в 09:00 проводится общенациональная минута молчания в память о погибших в войне и гражданских жертвах. С 22 мая правительство разрешило использовать системы оповещения для таких памятных объявлений.

Об этом в пятницу, 22 мая, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Смотрите также В Днепре дроны ударили по многоэтажкам: возросло количество пострадавших, среди них – дети

Где будет звучать сигнал объявления о почтении памяти в 09:00?

Правительство приняло решение разрешить использование систем оповещения для объявлений о чествовании памяти.

Свириденко уточнила, что отныне такие сообщения будут транслироваться ежедневно в 09:00 во время общенациональной минуты молчания. Также системы оповещения будут привлекать во время ежегодной всеукраинской акции "Зажги свечу", которая проходит в четвертую субботу ноября в честь жертв Голодомора 1932 – 1933 годов.

Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданских граждан,

– добавила Свириденко.

Заметим, что в этом году 6 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания в 9:00 для чествования погибших защитников и жертв агрессии. Документ предусматривает, что власть и местное самоуправление должны информировать о начале минуты молчания и ее завершения:

на предприятиях;

в учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления;

на территориях, где они осуществляют свои полномочия.

Сообщение о минуте молчания также должны давать все медиа.

В частности, к новой социальной инициативе присоединился и 24 Канал. С марта каждое утро в 9:00 на страницах сайта 24 Канала появляется специальное сообщение с отсчетом минуты молчания.

Важно! 22 мая Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные ООН, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения от атак врага погибло по меньшей мере 15 850 гражданских граждан, из них – 791 ребенок. Ранения получили 44 809 человек, из которых 2 752 – дети. Сейчас речь идет о подтвержденных случаях, однако реальные цифры, добавляет Лубинец, могут быть значительно больше.



По данным Bring Kids Back, по состоянию на сейчас зафиксировано 20 570 записей о принудительном перемещении или депортации украинских детей Россией.

Кого недавно потеряла Украина?

Заметим, что в период с января по апрель 2026 года число жертв среди гражданских украинцев возросло на 21% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. А по сравнению с 2024 годом – на 93%.

11 мая Украина потеряла 42-летнего защитника с Полтавщины Роман Шамота – он погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Также в Запорожской области, у Орехова оборвалась жизнь 35-летнего командира артиллерийского взвода из Ивано-Франковской области, Михаила Щепанского. Последний свой бой Михаил принял 28 апреля. У защитника осталась жена и дочь.

В результате атаки по Днепру в ночь на 20 мая погибло двое гражданских людей, еще шестеро получили ранения.