Минздрав с правоохранителями проверит решение ВВК после начала полномасштабной войны, — Ляшко

Министерство здравоохранения и правоохранительные органы проверят решение ВВК об ограниченной пригодности к военной службе, выданные после начала полномасштабного вторжения.

Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, "уже было открыто большое количество уголовных дел".

Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм,

– сказал министр.

В то же время, Ляшко не назвал сроки пересмотра решений ВВК.

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