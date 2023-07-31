Как мир будет одобрять гарантии безопасности для Украины

Вскоре начнутся переговоры между США и Украиной о так называемых гарантиях безопасности, которые Киев должен получить от Вашингтона, согласно последним решениям, которые были приняты во время саммита руководителей G7 в Вильнюсе.

Окончательное решение за США и Украиной

Напомню, что параллельно с саммитом НАТО в литовской столице состоялась также встреча руководителей G7. Так, почти полностью эта группа сходится с Альянсом, но в нее еще входит Япония, не являющаяся членом НАТО.

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Таким образом, решения о гарантиях безопасности могут приниматься G7 параллельно от решений, принимаемых в рамках НАТО. Это очень важный момент, ведь такие гарантии могут стать действенным инструментом защиты Украины для ее вступления в НАТО.

Сразу скажу, что это не совсем гарантия безопасности. Настоящими гарантиями безопасности является 5 статья устава НАТО, то есть статья, предусматривающая, что страны НАТО коллективно защищаются в случае, если агрессии подверглось одно из этих государств. Это гарантии безопасности. Однако тоже очень важны. От содержания этих гарантий будет зависеть, как будет дальше происходить война между Россией и Украиной, и какие сигналы услышит Москва после окончательного решения американских и украинских переговорщиков.

На саммите в Вильнюсе принимали так называемые "рамочные" гарантии. Это был общий документ, подписанный лидерами всех стран G7 и президентом Украины. Таким образом, этот рамочный документ лишь определял, что реальные и действенные гарантии безопасности будут принимать отдельно Украина и каждая из стран-участниц G7. Надо отдавать себе отчет, что у этих стран совершенно разные возможности для помощи Украине, в частности военной.

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Мы прекрасно понимаем, что одно дело это возможности США как крупнейшей ядерной мощи современного мира. США могут оградить от возможной агрессии России, а больше, по большому счету, никто. Другое дело – военные возможности Японии, которая только сейчас начинает изменения в собственном законодательстве, которые позволят восстановить тот военный потенциал, который, по сути, был запрещен после проигрыша этой страны во Второй мировой войне.

После такого бурного проигрыша верх взяли пацифистские настроения. Только сейчас, когда в Японии осознают угрозу России и Китая, ситуация начинает меняться. Япония хочет стать активным участником коалиции стран цивилизованного мира, протестующих диктатурам. Становится, можно сказать, главной страной сопротивления этому наступлению диктатур в азиатско-тихоокеанском регионе.

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Важнейшие переговоры

Однако суть этих гарантий безопасности будет зависеть именно от того, какие будут договоренности между Украиной и США. Все другие страны будут ориентироваться:

на содержание этих договоренностей;

как далеко готовы пойти США;

насколько серьезно они рассматривают свои отношения с Украиной в будущем;

насколько серьезно рассматривают возможность поражения России и защиты Украины в случае ядерных угроз.

Именно на это все будут ориентироваться другие страны, когда начнут двусторонние разговоры о соглашении по гарантиям безопасности Украины с каждой из стран G7. Эти переговоры самые важные.