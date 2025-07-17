Трамп приходит к пониманию, что мир возможен только через силу, – республиканец

Трамп критиковал своего предшественника Байдена за то, что тот дает помощь Украине по чайной ложке, говоря, то таким образом это государство уничтожается. Заявления, которые сегодня озвучивает Трамп, все больше вселяют доверие в то, что его слова будут реализованы.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что Трамп – это не Байден, который помогал, чтобы Украина не проиграла. Если Трамп вступает в драку, он должен ее завершить с победой.

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США начали поставки оружия Европе для передачи Украине

Западные СМИ сообщили, что якобы Трамп в недавнем разговоре с украинским лидером Зеленским спросил, может ли Украина ударить по Москве и Петербургу, если будет иметь дальнобойное оружие. По мнению Пинкуса, этот вопрос американского президента был неслучайным.

Трамп, который наконец прозревает, приходит к пониманию, что мир возможен только через силу. Сначала должна быть сила, а потом наступит мир. А чтобы эта сила была, россияне должны ее почувствовать. Сам Путин должен это почувствовать,

– подчеркнул член Республиканской партии.

По словам Пинкуса, пока глава Кремля не увидит, как на территории России будут падать ракеты, которые он запускает по украинским жилым помещениям, больницам, школам, пока не будет соблюден принцип "око за око, зуб за зуб", мир не наступит. Трамп уже приходит к осознанию этого. США, со слов Пинкуса, уже начали поставки не только систем ПВО Patriot, но и параллельно вооружения наступательного характера.

Это, как уточнил член Республиканской партии, будет поступать от стран, которые вблизи Украины: из Германии, Польши, других членов НАТО. А то вооружение, которого в Европе нет, будет поступать из США.

"В первую очередь говорится о ракетах к системам Patriot, это в европейских странах в ограниченном количестве. И я уже не сомневаюсь, что будут ракеты ATACMS для HIMARS большого радиуса действия. Трамп уже проговаривался, что и Tomahawk будут поставляться Украине", – озвучил Пинкус.

Что стоит за ультиматумом Трампа?

По его словам, американский президент уже нацелен диктовать свои условия. А вот то, что он озвучил о 50 днях, которые выделил России на то, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения, как рассказал Пинкус, сначала его шокировало. Ведь ранее Трамп уже говорил о 24 часах, потом двух неделях, результата это не принесло. Россия все сильнее усиливала давление на фронте и обстрелы мирного населения Украины.

"Трамп Ирану давал две недели, но после объявления этого срока, уже на второй день он атаковал его. Он плевать хотел на эти сроки, которые объявлял. Он дал эти 50 дней России для отвода глаз, для своего радикального электората, который против помощи Украине, и для либералов, которые также против. Это для внутренней аудитории, а для внешней – для успокоения, типа он дает еще один шанс", – объяснил Пинкус.

Напомним, что Институт изучения войны написал, что Москва отвергла ультиматум Трампа, а сам Путин продолжает молчать. О чем заявили официальные лица Кремля в ответ на слова американского президента о 50 днях для России – читайте в материале.