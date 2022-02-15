Мир должен быть бдительным в ближайшие часы и дни, – Джонсон и фон дер Ляйен об угрозе России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен провели телефонный разговор. Политики отметили, что Запад должен быть бдительным, из-за угрозы, которую создает Россия.

Политики провели разговор 15 февраля. Главной темой стала ситуация вокруг Украины.

Заметьте В Британии заявили, что сигналы России об отводе войск неоднозначны, а в США их проверяют

О чем говорили Джонсон и фор Дер Ляйен

Британский премьер и президент Еврокомиссии обсудили координацию своих действий в отношении России. В частности, в вопросе введения санкций на случай, если Кремль решится пойти в наступление.

Политики обсудили тяжелую ситуацию на украинской границе и согласились, что мир должен оставаться бдительным в ближайшие часы и дни,

– заявили в пресс-службе Джонсона.

Кроме того Джонсон подчеркнул, что приветствует единство Европы в этом вопросе, но убежден, что для усиления координации можно сделать больше.

Последние новости о российской угрозе

Россия отказалась от заседания ОБСЕ по Венскому документу, которое инициировала Украина. Причиной этого называют то, что Кремль якобы "не ведет никакой военной активности".

В Литве отреагировали на намерение российских властей признать боевиков на Донбассе. Там называют это эскалацией.

Президент США около 22:30 по Киеву выступит со срочным обращением относительно Украины.

Великобритания заявила, что в настоящее время сигналы России относительно отвода войск неоднозначны. В США заявили, что их аналитики проверяют информацию.

Россия заявила об отводе части войск от наших границ: смотрите в выпуске "В эту минуту"

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.