Мир должен поддержать Украину, – миллиардер Брэнсон обратился ко всем странам
Источник:Virgin
Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, а мир волнуется из-за угрозы вторжения. Миллиардер Ричард Брэнсон обратился к странам, чтобы те поддержали Украину.
Брэнсон призвал не оставлять в беде страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир. Он отметил, что именно Россия убедила Украину отказаться.
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"Мир должен поддержать Украину", – подчеркнул миллиардер.
По словам Брэнсона, оккупация Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. В то же время новое возможное вторжение полностью разорвет меморандум. Это приведет к катастрофическим последствиям.
Миллиардер считает, что сейчас сложно убедить другие страны отказаться от ядерного оружия, ведь они видят ситуацию, в которую попала Украина.
Несомненно, продолжение агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любую сделку можно расторгнуть своевольно,
– объяснил Брэнсон.
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