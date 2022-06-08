Мир должен выполнить 4 условия Украины, чтобы избежать голода

Мне очень больно за голодных детей Африки. Но за украинских детей еще больнее.

Кто должен диктовать условия

Мы должны научиться быть прагматическими. Поскольку уже получилось так, что не только мы зависим от мира, но и от нас, правила вывоза украинского зерна должны быть наши.

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Во-первых, никаких россиян и оккупированных портов. Такое предложение московии – все равно, что просьба мародеров Бучи сбросить пароль на украденный телефон. Российские порты и российские перевозчики не должны зарабатывать на проблемах, которые они создали.

Во-вторых, никакой Турции. Эрдоган такой же посредник, как и Лукашенко. Турки вместе с московитами воруют наше зерно, перепродают ворованное и наживаются на нашем горе. Если кому-то пришло в голову, что Эрдоган лучший посредник, потому что у него хорошие отношения с Путиным, то это такая же ерунда, как евреям вести переговоры с Гитлером при посредничестве Гиммлера.

В-третьих, гарантии безопасности судоходства на Черном море принимаются только от двух государств: Великобритании или США. Больше никто в мире реальных гарантий безопасности не предоставит.

Если мир хочет украинское зерно, пусть договаривается с Путиным о присутствии в Черном море кораблей США и Великобритании с мандатом открывать огонь при попытках Черноморского флота московии задерживать торговые суда.

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В-четвертых, Украина сама должна полностью контролировать весь процесс поставок зерна. Вместе с квотами и остановками отгрузки при эскалации российской агрессии. У меня есть четкое понимание, что мир будет быстрее реагировать на проблемы Украины, если эти проблемы станут и проблемами мира.

Украинцы – превыше всего

Как бы цинично это ни звучало, но сначала сделайте так, чтобы не погибали украинские дети, а затем мы обеспечим едой африканских.

Проблема поставок украинского зерна непростая. Она требует взвешенных стратегических решений украинских властей, которые будут иметь большое влияние на ход этой войны. Мудрости и понимания государственных интересов Украины всем причастным к этому процессу.

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