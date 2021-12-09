Мир должен знать их план, – экс-посол США в России о разговоре Путина и Байдена

Джо Байден побеседовал с Владимиром Путиным по видеосвязи. Во время закрытого разговора непонятно, к чему готовы США в случае новой агрессии России.

Администрация президента США ошиблась в неразглашении санкций. Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил экс-посол США в России Майкл Макфол.

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Макфол: Санкции – не самые главные для Путина

По словам Макфола, у президентов должны быть публичные разговоры о санкциях. Также важно и мнение других стран, в частности Европы, что именно они будут делать.

Было бы лучше, если бы они (Байден и Путин – 24 канал) публично говорили. Чтобы весь мир знал их план,

– подчеркнул экс-посол.

По его мнению, Байден и Путин должны быть публичными, если будет новая война России против Украины. Касательно санкций Макфол уверен. "Серьезные санкции будут, но они не самое главное для Путина", – добавил он.

Видеоразговор Путина и Байдена: коротко

Между президентами России и США 7 декабря прошли переговоры по видеосвязи. Разговор длился более 2 часов.

Российские медиа "победу" в разговоре единогласно присудили главе Кремля. Мол, страна-агрессор закрепила за собой статус силы, которую следует учитывать.

В СМИ США говорится, что Байден отклонил ультиматум Путина о невступлении Украины в НАТО. Также в оборонном бюджете США на 2022 год заложили 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

В Украине положительно оценили видеовстречу. Владимир Зеленский "увидел" в разговоре победу.

Полное интервью с Майклом Макфоллом смотрите вскоре на 24 канале. Не пропустите!