Мир не может означать капитуляцию Украины, – Макрон

Президент Франции убежден, что время для переговоров Украины и России еще не пришло. А также он подчеркнул, что если Украина капитулирует, это не будет миром.

По словам президента Франци в интервью французским СМИ, мира в Украине нужно достигать переговорами. Однако время для них еще не пришло.

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Макрон высказался о переговорах России с Украиной

Эммануэль Макрон убежден, что если Россия победит в войне с Украиной, она пойдет дальше.

Мир не может наступить капитуляцией Украины,

– заявил глава Франции.

Он добавил, что мир должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, потому что Россия продолжает наступать.

Напомним, что 6 июня Владимир Зеленский находится во Франции. Ожидается, что президент привезет домой новые гарантии безопасности для Украины.

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