Мир не может означать капитуляцию Украины, – Макрон
Президент Франции убежден, что время для переговоров Украины и России еще не пришло. А также он подчеркнул, что если Украина капитулирует, это не будет миром.
По словам президента Франци в интервью французским СМИ, мира в Украине нужно достигать переговорами. Однако время для них еще не пришло.
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Макрон высказался о переговорах России с Украиной
Эммануэль Макрон убежден, что если Россия победит в войне с Украиной, она пойдет дальше.
Мир не может наступить капитуляцией Украины,
– заявил глава Франции.
Он добавил, что мир должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, потому что Россия продолжает наступать.
Напомним, что 6 июня Владимир Зеленский находится во Франции. Ожидается, что президент привезет домой новые гарантии безопасности для Украины.
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Что известно сейчас о встрече Зеленского с Макроном: главное
- Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирается передать Украине самолеты Mirage 2000 и провести соответствующие учения для украинских пилотов. Однако французский президент не раскрыл количество истребителей, которое планируют передать Украине.
- Также он заявил, что хочет, чтобы его страна подготовила бригаду для ВСУ. Говорится об обучении и снаряжении 4 500 украинских солдат. Макрон отметил, что о французских военных в Украине пока не говорится.
- Также Макрон подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России. Он отметил, что ВСУ разрешено наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты.