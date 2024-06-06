Мир не может означать капитуляцию Украины, – Макрон

6 июня 2024, 21:44
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Президент Франции убежден, что время для переговоров Украины и России еще не пришло. А также он подчеркнул, что если Украина капитулирует, это не будет миром.

По словам президента Франци в интервью французским СМИ, мира в Украине нужно достигать переговорами. Однако время для них еще не пришло.

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Макрон высказался о переговорах России с Украиной

Эммануэль Макрон убежден, что если Россия победит в войне с Украиной, она пойдет дальше.

Мир не может наступить капитуляцией Украины,
– заявил глава Франции.

Он добавил, что мир должен быть достигнут путем переговоров, однако время для них еще не настало, потому что Россия продолжает наступать.

Напомним, что 6 июня Владимир Зеленский находится во Франции. Ожидается, что президент привезет домой новые гарантии безопасности для Украины.

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Что известно сейчас о встрече Зеленского с Макроном: главное

  • Эммануэль Макрон заявил, что Франция собирается передать Украине самолеты Mirage 2000 и провести соответствующие учения для украинских пилотов. Однако французский президент не раскрыл количество истребителей, которое планируют передать Украине.
  • Также он заявил, что хочет, чтобы его страна подготовила бригаду для ВСУ. Говорится об обучении и снаряжении 4 500 украинских солдат. Макрон отметил, что о французских военных в Украине пока не говорится.
  • Также Макрон подтвердил разрешение Украине бить французскими ракетами по территории России. Он отметил, что ВСУ разрешено наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты.

Автор: Анастасія Кушпіт