Украина живет быстрее из-за войны, мир отстает, – Зеленский

Президент Украины оценил, насколько отличная ситуация в Украине от остального мира. По его словам, время в Украине идет быстрее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Почему Зеленский считает, что мир медленнее Украины

Наше государство ежедневно несет потери на фронте и в мирных городах из-за ракетно-дроновых ударов россиян. А помощи партнеров приходится долго ждать. Поэтому можно говорить, что мир живет медленно, высказался Зеленский. И именно поэтому Киев хочет сам производить дорогие боеприпасы для ПВО – чтобы меньше зависеть от других.

Мы просто живем в других реалиях. Мы хотим жить в нормальном мире, нормальных реалиях. И мы все для этого делаем. Но у нас взгляд на одни и те же вещи другой... Мы живем в разном времени – к сожалению, это факт,

– сказал президент.

Он привел пример Стива Уиткоффа, известного пророссийскими заявлениями. Для Украины этот спецпредставитель Трампа будто с другой планеты, который не понимает наших реалий.

Помощь от партнеров действительно достаточно медленная. Поэтому Украина должна больше развивать собственное военное производство.

"К сожалению, то, что мы хотим сделать за неделю, мы делаем месяцы. То, что мы можем сделать, защитить за сутки или решить какие-то вопросы – на это уходят недели, а иногда месяцы. Почему мы многое хотим делать в Украине? Почему я так хотел всегда получить лицензии от партнеров, и, к сожалению, так и не дожали Соединенные Штаты, чтобы получить лицензию на производство Patriot? Потому что все это очень долго", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что никого не обвиняет, просто констатирует разные реалии.

27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". 24 Канал собрал в одном материале, какие решения приняли.