Мир присоединился к акции #SaveMariupol: перед многими театрами свечами воспроизвели надпись "ДЕТИ"

Елена Зеленская показала, как мир присоединился к акции #SaveMariupol. Во многих городах перед театрами свечами воспроизводят надпись "ДЕТИ".

Первая леди Украины напомнила, что в Мариуполе надпись "ДЕТИ" местные волонтеры сделали перед Драмтеатром. Однако это не остановило россиян. Они цинично разбомбили здание, где скрывались 1300 мирных жителей. Среди них – сотни детей.

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Сегодня весь мир присоединился к акции #SaveMariupol. Перед театрами в Праге, Копенгагене, Лиссабоне, Вене, Тбилиси и еще десятке городов свечами воспроизводят надпись "ДЕТИ", которая должна была защитить мариупольцев,

– подчеркнула Зеленская.

Первая леди заметила, что разрушенный драмтеатр Мариуполя стал символом злобы русских войск. Между тем, Мариуполь – символ невероятного сопротивления Украины.

Как мир приобщился к акции #SaveMariupol / Видео из телеграмм-канала Елены Зеленской

В городах возле театров свечами воспроизводят слово "ДЕТИ" / Фото из телеграмм-канала Елены Зеленской

Слово "дети" больше ничего не значит для россиян

Зеленская напомнила, что сегодня на заблокированной "Азовстали" находятся женщины, дети и раненые. Они живут в ужасающих условиях. Нет воды, еды и медикаментов.

Первая леди подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы организовать эвакуацию. Однако слово "дети" больше ничего не значит для россиян. Они то и дело срывают гуманитарные коридоры.

Какая ситуация в Мариуполе

Украинские защитники продолжают героически удерживать оборону "Азовстали". Ситуация – очень сложная. Людям не хватает лекарств, еды и воды.

Особенно опасно то, что осталось мало антибиотиков. Даже малейшее ранение может привести к трагедии. Люди рискуют получить сепсис, перитонит или гангрену.

Украина требует открыть из Мариуполя два гуманитарных коридора. Один – из самого города. Другой – с территории "Азовстали". В эвакуацию людей необходимо привлечь представителей Красного Креста и ООН.

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