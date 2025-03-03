Несмотря на ссору в Овальном кабинете: Стармер объяснил роль США в мирном соглашении для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что США жизненно важны для обеспечения мира в Украине, несмотря на недавний спор американского и украинского президентов.

Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к британскому парламенту, в понедельник, 3 марта, после ряда дипломатических разговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Уже не "дружественная" страна: как украинцы изменили отношение к США за последние несколько дней

Какую роль играют США в мирном соглашении

По мнению британского премьера, существует необходимость в укреплении отношений Европы с Вашингтоном ради безопасности, технологий и инвестиций, поскольку участие США является "незаменимым". Он отметил, что разговаривал с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их спора в Белом доме.

Хотя некоторые люди могут наслаждаться простотой принятия стороны, эту неделю с полной ясностью показал, что США жизненно важны для обеспечения мира, который мы все хотим видеть в Украине,

– заявил он.

По его словам, Европе придется выполнить "тяжелую работу" по обеспечению мира в Украине. Он сказал, что Великобритания будет играть ключевую роль в коалиции тех, кто "готов защищать мир" = в Украине, которая может предусматривать при необходимости "сапоги на земле и самолеты в воздухе".

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не придерживался соглашения, которая не предусматривала бы гарантий безопасности, поэтому их наличие для Украины является обязательным. К слову, член парламента Великобритании Найджел Фарадж ранее заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и США недостаточно для обеспечения безопасности Украины.