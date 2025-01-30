Mirage 2000 или F-16: в Defense Express сравнили эффективность истребителей

Воздушные силы Украины уже имеют на вооружении американские многоцелевые истребители F-16, а до конца первого квартала 2025 года получат от Франции истребители Mirage 2000-5.

В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков сравнил эффективность этих самолетов и рассказал, какие задачи они могут выполнять. Отметим, что в целом Украина просила о передаче 12 единиц Mirage 2000.

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Какие задачи могут выполнять Mirage 2000 и F-16

Все истребители имеют возможность работать как средства противовоздушной обороны. В частности, когда речь идет об отражении крылатых ракет, дронов, то и Mirage 2000, й F-16 будут иметь одинаковую эффективность. Однако она будет отличаться во время воздушных боев.

Если F-16 будет использовать дальнобойные версии ракет AIM-120 AMRAAM с дальностью уничтожения целей 110 – 160 километров, то у него будет значительно больше шансов противостоять российской авиации и отгонять ее от переднего края поля боя,

– отметил Катков.

По его словам, Mirage 2000 вряд ли будет выполнять эту задачу, ведь дальность его наиболее дальнобойной ракеты класса "воздух – воздух" MICA составляет до 80 километров.

Ракета АІМ-120 не интегрирована под Mirage 2000 и не будет интегрирована в будущем. Однако в других моментах F-16 и Mirage 2000 будут иметь одинаковую эффективность. То есть, как истребитель для противовоздушной обороны, так и для нанесения ударов высокоточным вооружением,

– сказал главный редактор Defense Express.

Например, F16 могут использовать авиабомбы GBU-39 или JDAM-ER. Mirage 2000-5, учитывая заявления о его дополнительной модернизации, сможет использовать дальнобойную высокоточную бомбу AASM.

Катков предположил, что, вероятно, Mirage 2000-5 получит возможность запуска крылатых ракет Storm Shadow или SCALP-EG. В то же время F-16 и так имеет возможность запуска американских крылатых ракет JASSM. Впрочем, проблема в том, что ракеты JASSM Украине не передавали еще при каденции Джо Байдена и есть вопрос, получим ли мы их во время президентства при Дональде Трампе.

К слову, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сказал, самолеты Mirage могут использовать ракеты Storm Shadow / SCALP EG.