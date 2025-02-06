В Индии разбился военный истребитель Mirage-2000

Вблизи города Карера 6 февраля разбился самолет Военно-воздушных сил Индии Mirage-2000. Это случилось во время планового тренировочного полета.

Самолет летел с авиабазы "Гвалиор". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hindu.

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Что известно о падении самолета в Индии

Как сообщает издание, военный истребитель Mirage-2000 разбился вблизи города Карера в Шивпуре. Суперинтендант полиции Аман Синг Ратор заявил, что два пилота, которые осуществляли полет, смогли удачно катапультироваться из самолета и получили незначительные травмы.

По данным Военно-воздушных сил Индии, катастрофа произошла в результате сбоя системы во время планируемого вылета. Там сообщили, что проведут расследование для установления точных причин аварии.

Отметим, что максимальная скорость полета истребителя может составлять до 2 340 километров в час, тогда как дальность полета – до 3 335 километров. Такие самолеты имеют около 14,36 метра в длину и 5, 30 метра в ширину. Mirage-2000 стоит около 43 миллионов долларов.