Украинцы за штурвалом Mirage 2000: во Франции показали мощное видео

Украинские пилоты овладели французскими истребителями. Теперь они могут вступать в бой с врагом.

6 февраля французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что в Украину прибыла первая партия модернизированных истребителей Mirage 2000. На официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Франции в соцсети Х опубликовали видео с учений украинских пилотов, передает 24 Канал.

Смотрите также Сигнал от Трампа: впервые с 2022 года возле Крыма "работал" американский самолет-разведчик

Украинцы на Mirage 2000

Миссия выполнена! Еще один шаг в поддержке Вооруженных сил Украины по обучению персонала на Mirage 2000-5 французскими военными. Яркое проявление решимости Франции поддерживать украинскую армию во всех условиях!

– говорится в сообщении.

Украинские пилоты на Mirage 2000: смотрите видео

Напомним, что Лекорню не указал точное количество самолетов, поступивших в Украину. Однако министр раскрыл, что они прибыли с "украинскими пилотами на борту", которые перед тем прошли многомесячную подготовку во Франции. Напомним, что Киев ожидал эти истребители с июня 2024 года. Известно, что он просил 12 единиц Mirage 2000. Французские истребители значительно усилят наши Воздушные силы. В частности, можно будет более эффективно применять ракеты Storm Shadow и SCALP и авиабомбы Hammer.