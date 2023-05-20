В Ватикане назвали переговорщика, который займется "мирной миссией" по войне в Украине

В Ватикане сообщили, кто будет заниматься "мирной миссией" по войне в Украине. Переговорщиком станет кардинал Маттео Дзуппи.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни. Пресс-конференция состоялась 20 мая.

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Кардиналу Дзуппи поручили миссию Ватикана по войне в Украине

Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине, детали которой еще не определены.

Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и Председателю Итальянской Епископской Конференции задачу провести миссию в согласовании с Государственным Секретариатом,

– заявил спикер Ватикана.

По его словам, эта миссия могла "способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине". Папа Римский надеется, что это сможет начать мирные процессы.

"Время этой миссии, как и способ ее свершения, в настоящее время изучаются", – подытожил Бруни.

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Украине не нужны посредники

В конце апреля во время трехдневного визита в Венгрию Папа Римский заявил, что присоединился к "миссии по достижению мира" в Украине. Понтифик отметил, что готов сделать все, что нужно.

"Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою это", – добавил Франциск.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Папой отметил, что Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы.

Нам не нужны посредники между Украиной и агрессором, захватившим наши территории,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина, конечно, приветствует предложения третьих сторон о помощи в преодолении спровоцированных войной кризисов и в завершении войны. Однако формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь его в Европе.

Президент подчеркнул, что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с Путиным в рамках Нормандского формата.