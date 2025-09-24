Владимир Зеленский заявил, что Украина не может "просто обменять территории" в рамках мирного соглашения с Россией. По словам президента, такой шаг был бы несправедливым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Как Зеленский относится к территориальному вопросу?

Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в США он провел "хороший разговор" с Дональдом Трампом.

По его словам, президент США понимает, что по состоянию на сегодня Украина не может просто обменять территории в рамках переговоров.

Это несправедливо. Это нереально,

– подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, позиция Трампа по территориальному вопросу изменилась, и он надеется, что так будет и в дальнейшем. Президент объяснил, что дело заключается не только в территориях, а прежде всего в позиции Владимира Путина, который будет пытаться получить больше.

Он будет продолжать. Поэтому вопрос, как остановить войну, заключается лишь в том, чтобы остановить амбиции Путина изменить свою позицию относительно этой войны,

– подытожил Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия должна осознать: весь мир нуждается в мире и не позволит ей оккупировать Украину.

Действительно ли Трамп изменил позицию по войне?