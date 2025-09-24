Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Як Зеленський ставиться до територіального питання?

Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до США він провів "хорошу розмову" з Дональдом Трампом.

За його словами, президент США розуміє, що станом на сьогодні Україна не може просто обміняти території в рамках переговорів.

Це несправедливо. Це нереально,

– підкреслив глава держави.

На думку Зеленського, позиція Трампа щодо територіального питання змінилася, і він сподівається, що так буде й надалі. Президент пояснив, що справа полягає не лише в територіях, а насамперед у позиції Володимира Путіна, який намагатиметься отримати більше.

Він буде продовжувати. Тому питання, як зупинити війну, полягає лише в тому, щоб зупинити амбіції Путіна змінити свою позицію щодо цієї війни,

– підсумував Володимир Зеленський.

За словами президента, Росія має усвідомити: весь світ потребує миру і не дозволить їй окупувати Україну.

Чи дійсно Трамп змінив позицію щодо війни?