Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Как Зеленский относится к территориальному вопросу?
Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в США он провел "хороший разговор" с Дональдом Трампом.
По его словам, президент США понимает, что по состоянию на сегодня Украина не может просто обменять территории в рамках переговоров.
Это несправедливо. Это нереально,
– подчеркнул глава государства.
По мнению Зеленского, позиция Трампа по территориальному вопросу изменилась, и он надеется, что так будет и в дальнейшем. Президент объяснил, что дело заключается не только в территориях, а прежде всего в позиции Владимира Путина, который будет пытаться получить больше.
Он будет продолжать. Поэтому вопрос, как остановить войну, заключается лишь в том, чтобы остановить амбиции Путина изменить свою позицию относительно этой войны,
– подытожил Владимир Зеленский.
По словам президента, Россия должна осознать: весь мир нуждается в мире и не позволит ей оккупировать Украину.
Действительно ли Трамп изменил позицию по войне?
Дональд Трамп признался, что был убежден в скором окончании войны в Украине. Однако теперь президент США признал, что его отношения с Путиным ничего не значили.
После встречи с Зеленским Трамп заявил, что будет обсуждать предоставление Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Однако, по его словам, пока рано давать точный ответ.
Американский лидер считает, что Украина, при поддержке ЕС, "имеет возможность бороться и вернуть все территории в первоначальном виде". В своем недавнем посте Трамп также сравнил Россию с "бумажным тигром".