Трамп хочет мирного соглашения между Украиной и Россией на саммите G20: что говорит Зеленский

Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной было заключено на саммите "Группы двадцати" в середине декабря. Владимир Зеленский считает, что мечта президента США вполне реальна.

Такое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии в Киеве 22 октября.

Будет ли заключено мирное соглашение на саммите G20?

По словам Зеленского, США – это сильная страна, которая может заставить Россию прекратить войну.

В то же время президент отметил, что сначала нужно остановить горячую фазу войны, а затем обсуждать мирное соглашение.

Он добавил, что Украина рассчитывает на посредничество Вашингтона для прекращения боевых действий.

По мнению главы государства, США могут помочь договориться о прекращении огня уже на саммите G-20 во Флориде.

Политик уточнил, что если Трамп пригласит Украину на саммит G-20, то она будет представлена там на высшем уровне. "Будем надеяться, что это возможно. Пока что такого сигнала мы не получали", – подытожил президент.

Что этому предшествовало?

Издание The Atlantic сообщило, что Дональд Трамп хочет добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией на саммите G20 в декабре во Флориде. Для этого Вашингтон может усилить давление на Киев.

По данным издания, Трамп хочет лично присутствовать при подписании соглашения Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В окружении американского президента войну все чаще рассматривают как препятствие для возобновления бизнеса с Россией. США интересуют, в частности, поставки дизельного топлива и разработка месторождений редкоземельных металлов.

Ради достижения договоренностей Вашингтон может потребовать от Украины уступок по Донбассу.

В украинских властях опасаются, что судьбу страны могут обсуждать без ее участия.

Напомним, ранее стало известно, что США пригласили Путина на саммит "Группы двадцати". Впрочем, Кремль пока не ответил на приглашение.