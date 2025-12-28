Зеленский и Трамп договорятся о последовательности воплощения пунктов мирного соглашения
- Зеленский и Трамп обсуждают 20-пунктный план мирного соглашения, направленный на прекращение огня и завершение войны, с акцентом на последовательность его выполнения.
- Трамп выразил заинтересованность в экономических аспектах соглашения, подчеркнув важность экономического плана для восстановления и процветания Украины.
Владимир Зеленский высказался о мирном соглашении. Он утверждает, что команды Украины и США уже начали говорить не только о его содержании, а и о том, по какой процедуре оно будет выполняться.
Об этом глава государства заявил перед началом переговоров с президентом Дональдом Трампом 28 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Что сказал Зеленский о мирном соглашении?
Зеленский напомнил, что результатом нескольких раундов переговоров команд Украины и США стал проект так называемого "мирного плана", который, по замыслу, должен был бы привести к прекращению огня и завершению войны.
Президент заявил, что команды наработали 20-пунктный план, и сейчас работают по отдельным документам, касающихся процветания и безопасности. Однако отметил, что переговоры будут касаться не только содержания документов, которые потенциально могут быть подписаны, но и того, какой должна быть процедура их воплощения.
Глава государства отметил, что работа над этим уже велась на уровне переговорных команд и сейчас стоит задача согласовать решение на уровне лидеров. Сообщается, что команды уже обсудили стратегии.
Трамп, присутствовавший во время этого заявления, не отрицал его, и лишь добавил, что заинтересован обсудить экономические элементы соглашения. Он отметил, что есть очень важный экономический план для Украины, очень много восстановления и есть благосостояние, которого надо достичь. По его мнению, у Украины есть потенциально очень большое богатство.
Встреча Зеленского и Трампа: коротко о главном
28 декабря Зеленский и Трамп встретились в резиденции Мар-а-Лаго в Майами для обсуждения мирного плана между Украиной и США. Во встрече принимали участие ключевые украинские чиновники, включая министра экономики и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Американский лидер заверил, что Украина получит сильные гарантии безопасности с активным участием европейцев. По его словам, государство будет иметь значительные экономические выгоды и потенциальное богатство после окончания войны, в частности благодаря большим инвестициям в восстановление.
В то же время Трамп заявил, что Путин "серьезно" настроен на мир, несмотря на обстрелы Украины. Он отметил, что Киев тоже наносит удары по России.