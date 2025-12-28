Защитник Мариуполя предположил, близка ли Украина к настоящему перемирию
- Кремль систематически нарушал предыдущие соглашения.
- Пока Путин у власти, ни одно мирное соглашение не будет честным, поскольку Россия остается империалистической державой, которая стремится захватить Киев.
Любое перемирие сейчас выгоднее России, чем Украине, ведь Кремль систематически нарушал все предыдущие соглашения. Пока Путин у власти, ни одно мирное соглашение не будет честным.
Бывший британский военный и украинский морской пехотинец Шон Пиннер объяснил 24 Каналу, что Россия по своей природе остается империалистическим государством, которое стремится захватить Киев, а затем двигаться в Польшу и Молдову.
Готов ли Путин к настоящему миру в Украине?
"Я был в окопах во время Минских соглашений и писал, как нас ограничивали в количестве оружия и боеприпасов на контрольных пунктах, тогда как россияне и сепаратисты открывали огонь, когда им хотелось. Я видел, как Россия в течение всех этих лет нарушала соглашения и перемирие", – объяснил Пиннер.
Будапештский меморандум был юридической рамкой, но Россия его нарушила. Путин устанавливает перемирие только тогда, когда ему это выгодно – например, во время майских парадов из-за страха перед украинскими ударами, но отказывается от перемирия на Рождество, чтобы не дать Украине возможности перегруппироваться.
Он не хочет мира. Я бы сравнил это с рабовладельцем, который просто хочет вернуть своих рабов. Россияне продолжат наступать,
– подчеркнул Пиннер.
Даже при прекращении огня Путин будет использовать тайные подразделения для установления марионеточной власти в Украине.
"Зеленский разоблачил его блеф предложением провести выборы – после этого Россия вдруг перестала их требовать, так же как и отклонила предложение о взаимном выходе из Донбасса, потому что им нужен Киев, и это не изменится", – подчеркнул Пиннер.
Что еще известно о российских атаках в Украине?
- Россия 27 декабря дважды нанесла удары по Полтавской области, поразив энергетический объект. В результате атак пострадавших нет, энергетики устраняют повреждения.
- Российский дрон-камикадзе повредил ледовую арену в Белой Церкви, разрушив потолок и освещение. В результате обстрела пострадали пять человек.
- Также Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, в результате которой был поврежден корпус одного из министерств – выбиты окна и поврежден фасад.