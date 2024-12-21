Врет в каждом слове, – политтехнолог разнес "мирную инициативу" от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается продвигать "мирные инициативы", например, "рождественское перемирие", а также в резкой форме призывает согласиться или отвергнуть его предложения. Однако в каждом его слове есть ложь и пророссийская позиция.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Орбан имеет в виду не мир, а просто прекращение огня. Премьер-министр Венгрии манипулирует и пытается играть важную роль, но его никто не просил этого делать.

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Политтехнолог разнес "мирную инициативу" от Орбана

По словам политтехнолога, в словах Орбана нет ни капли дипломатии, сам же он транслирует российское видение. Историю о так называемом "рождественском перемирии" придумали оккупанты еще в 2022 году, никто из стран не поддержал такое предложение.

"Теперь также, кроме Словакии, никто не поддержал это "рождественское перемирие". Все понимают, что это российская провокация, а не слова Орбана", – отметил Шейтельман.

Интересно! Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов обратил внимание на саму дату Рождества – Украина его празднует 25 декабря, а Россия 7 января. Можно ли предположить, что Россия согласилась бы на договоренности по "украинскому" Рождеству – вот какие подводные камни имеет предложение Орбана.

Орбан также заявил, что "на столе уже лежит предложение о перемирии" и в резкой форме призвал или поддержать его, или отказаться.

Он здесь врет в каждом слове. Он употребляет слово "cease-fire" – но это не перемирие, а прекращение огня. Это большая разница. "Поддержать или отказаться" – а где Орбан пойдет и найдет еще кого-то для этого перемирия? А "предложение на столе" – это чье предложение? С Орбаном мы не воюем, а Путин там подпись не ставил,

– подчеркнул политтехнолог.

Кроме того, Орбан этими предложениями манипулирует. Шейтельман отметил, что его никто не просил "организовывать" перемирие. Он просто пришел, сказал, сбросил ответственность на Украину и теперь из-за этого агрессивно ведет себя.

К слову, Владимир Зеленский выразил сомнения относительно "мирных инициатив" Орбана, считая их несерьезными из-за его теплых отношений с российским диктатором. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мы не можем жить с "замороженным конфликтом".