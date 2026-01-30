"Что-то происходит между США и Ираном": переговоры с россиянами могут перенести
- Переговоры между Украиной и Россией, запланированные на 1 февраля в Абу-Даби, могут быть перенесены из-за ситуации между США и Ираном.
- Новый состав российской делегации был высшего уровня, что давало надежду на более предметное обсуждение.
Следующий раунд переговоров Украины и России в Абу-Даби запланирован на воскресенье, 1 февраля. В то же время дата и место встречи могут измениться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
Читайте также Останется один пункт, – экс-глава МИД спрогнозировал дальнейший ход мирных переговоров
Почему переговоры могут не состояться?
Владимир Зеленский заявил, что новый состав российской делегации, который участвовал в переговорах в Абу-Даби, был более высокого уровня, чем предыдущие. Украинская сторона рассматривала это как возможность более предметного обсуждения.
По словам президента, следующая встреча должна была состояться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби, и для Украины было важно, чтобы все, с кем достигали договоренностей, присутствовали.
Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверняка, могут повлиять на дату,
– отметил глава государства.
По словам Зеленского, общий результат зависит от решения Путина: во время переговоров российская сторона отвечала на те вопросы, на которые могла, а на остальные звучали аргументы.
Президент подчеркнул, что встреча не была очередной "лекцией по истории", и это уже очень важный момент.
Что сейчас происходит в Иране?
В Иране до сих пор продолжаются протесты, но 90-миллионная страна сейчас фактически находится на карантине. Власти выключили интернет по всему Ирану, чтобы не дать участникам митингов координировать свои действия.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в Иран движется мощная американская армада. Он призвал Тегеран договориться об отказе от ядерного оружия на фоне массовых протестов в стране.
По словам президента США, американские силы "готовы, способны и решительны" выполнить свою миссию "быстро и решительно, если понадобится". В то же время он выразил надежду избежать эскалации, если Иран согласится на переговоры.