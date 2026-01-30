"Что-то происходит между США и Ираном": переговоры с россиянами могут перенести

Следующий раунд переговоров Украины и России в Абу-Даби запланирован на воскресенье, 1 февраля. В то же время дата и место встречи могут измениться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Почему переговоры могут не состояться?

Владимир Зеленский заявил, что новый состав российской делегации, который участвовал в переговорах в Абу-Даби, был более высокого уровня, чем предыдущие. Украинская сторона рассматривала это как возможность более предметного обсуждения.

По словам президента, следующая встреча должна была состояться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби, и для Украины было важно, чтобы все, с кем достигали договоренностей, присутствовали.

Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверняка, могут повлиять на дату,

– отметил глава государства.

По словам Зеленского, общий результат зависит от решения Путина: во время переговоров российская сторона отвечала на те вопросы, на которые могла, а на остальные звучали аргументы.

Президент подчеркнул, что встреча не была очередной "лекцией по истории", и это уже очень важный момент.

Что сейчас происходит в Иране?