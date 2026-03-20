После долгого перерыва: где встретятся делегации Украины и США для мирных переговоров

В субботу, 21 марта, наконец состоится новый раунд мирных переговоров. Есть сведения, где это произойдет.

Об этом сообщило Общественное. Журналисты ссылаются на информированные источники.

Где пройдут мирные переговоры 21 марта?

Согласно данным Общественного, встреча украинской делегации с США состоится в Майами. Украинская сторона будет представлена секретарем СНБО Рустемом Умеровым, главой Офиса Президента Кириллом Будановым, председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

С американской стороны будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Ранее некоторые СМИ писали, что именно с ним встретятся украинцы.

24 Канал попросил спикеров Владимира Зеленского и Рустема Умерова о комментарии. Мы дополним эту новость, как только он появится.

Что говорил Зеленский о мирных переговорах?

Интересно, что президент называл еще одного украинского делегата, который поехал в США. Это первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица. 19 марта Зеленский заявил, что политическая часть переговорной группы Украины уже в пути в Америку.