Может быть единственный положительный момент, – эксперт о результатах переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби 4 февраля начинается новый раунд трехсторонних переговоров. Эта встреча пройдет на фоне массированной атаки России по украинским энергетическим объектам, что не дает много поводов для ожидания положительных результатов для Украины.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, подчеркнув, какие факторы свидетельствуют о том, что Россия готова идти на уступки. Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23 и 24 января.

Согласится ли Москва на предложение США и Украины по Донбассу?

Романюк отметил, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби. Чего Россия пойдет навстречу Украине относительно переговоров, если с первой встречи в ОАЭ не проведен обмен пленными.

Это наименее болезненный вариант для России, и она всегда демонстрировала для Трампа якобы добрую волю относительно переговоров. Почти всегда каждый раунд переговоров Украины с Россией сопровождался частичными обменами военнопленных,

– отметил он.

Теперь Россия уже несколько месяцев блокирует обмены военнопленными. Вероятно, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, возглавляющего украинскую переговорную команду, окончательное принятие решения по этому вопросу может состояться 4 – 5 февраля в Абу-Даби.

И только в этом аспекте может быть единственный положительный момент, – считает председатель общественной организации "Украина в НАТО". По другим вопросам, в частности территориальных, почти невозможно достичь компромисса с россиянами.

Москва и Вашингтон и даже европейские страны считают, что Киев должен согласиться на создание буферной зоны в Донецкой области, где США планируют разместить инвестиционные проекты. Также они хотят расположить там миротворческие войска Организации Объединенных Наций под нейтральным мандатом,

– пояснил он.

Сейчас такая возможность обсуждается, но очень сомнительно, по его мнению, что Россия согласится даже на сценарий с расположением на Донбассе миротворцев ООН.

Кремль требует, чтобы Украина вывела все свои войска из остатков Донецкой области, а он хочет завести на эту территорию свои немилитарные войска – полицию. Хотя мы прекрасно понимаем, что такое полиция и росгвардия. Это те самые вооруженные силы России, которые полностью захватят эту территорию и создадут там так называемую буферную зону под мандатом ООН. И не факт, что Россия туда не зайдет с оружием,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Поэтому, по его мнению, нет положительных факторов для Украины относительно переговоров, кроме обмена военнопленных, который как раз может произойти после переговоров.

Как проходят переговоры в Абу-Даби?