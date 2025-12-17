Не с Соединенными Штатами. Не с Европейским Союзом. Украина воюет с Россией. Именно поэтому говорить о "мирных переговорах" – это сознательное упрощение. Об этом пишет Юрий Федоренко, передает 24 Канал.

Какие итоги переговоров в Берлине?

На самом деле в Берлине речь шла о другой серьезной вещи – о попытке сконструировать новую модель европейской безопасности, которая должна заработать когда-то – после "прекращения огня".

Подводя итоги встречи, Верховный Главнокомандующий отметил: "Партнеры слышат Украину и готовы искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность – гарантированной".

За этой дипломатической формулой скрывается главное: Украина больше не соглашается на абстрактные обещания. Речь идет о конкретных документах, обязательствах и, главное, конкретных механизмах.

Какие решения по гарантиям безопасности и будущей поддержке?

По словам президента Украины, достигнуты договоренности с США и европейскими партнерами по гарантиям в духе пятой статьи устава НАТО. Не символических, не консультативных, а таких, предусматривающих коллективную оборону. Принципиально важно и то, что эти гарантии должны пройти через голосование в Конгрессе США. Потому что наш исторический опыт подсказывает: бумаги без юридических механизмов ответственности не защищают от агрессора.

Европейские лидеры в совместном заявлении пошли еще на один важный шаг. Речь идет о возможном развертывании в Украине многонациональных сил. Фактически – о военном присутствии стран "Коалиции решительных", в которую входят более трех десятков государств, а координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Второй блок – деньги. Восстановление Украины, специальный фонд на десятки миллиардов долларов. Не как жест доброй воли, а как инвестиция в стабильность на континенте. "Украинцы должны хотеть жить в Украине и иметь для этого возможности", – подчеркнул президент. Впереди – экономическое обоснование объема инвестиций и вообще доработка документов. А дальше – встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Западные медиа уже поспешили объявить: "90% противоречий между Украиной и Россией решено". Это звучит кликбейтно, но не имеет ничего общего с реальностью.

Потому что цель России остается неизменной. В долгосрочной перспективе – уничтожение украинской государственности. В краткосрочной – оккупация Донбасса.

Позиция Киева остается жесткой и недвусмысленной никакого признания оккупации – ни де-юре, ни де-факто.

Возможно ли прекращение огня при позиции России?

Когда помощник Путина Юрий Ушаков цинично заявляет, что Донбасс Россия получит "или переговорами, или войной", становится очевидно: речь идет не о мире, а о шантаже. Тогда возникает ключевой вопрос – возможно ли прекращение огня при таком подходе?

Ответ зависит только от одного: от уровня истощения России. Пока она способна поддерживать полуразбитую военную машину, война будет продолжаться под аккомпанемент "мирных" разговоров. Но когда ресурс иссякнет – а мы этот момент приближаем – тогда и начнут работать те механизмы, которые обсуждались в Берлине.

А до тех пор фронт будет оставаться горячим.

Враг стремится захватить как можно больше территорий, чтобы иметь возможность торговаться с позиции силы. Поэтому мы не ждем быстрого мира. Мы готовимся к длительному испытанию.

За нашими плечами – почти четыре года большой войны. Мы выстояли и мы готовы идти дальше. Без иллюзий, без самообмана, но с четким пониманием: история и правда на нашей стороне.