Со своей стороны Москва выразила готовность выслушать предложения Парижа. Об этом Лавров рассказал в интервью российским и зарубежным СМИ, передает 24 Канал.

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Москва скептически относится к инициативам Франции

По словам российского министра, Франция неоднократно обращалась к России через закрытые каналы с предложением организовать диалог по Украине без участия Киева. Это противоречило заявленному Западом принципу "ни слова об Украине без Украины".

Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль в самых разных вопросах, и мы это приветствуем. Но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть положительную роль искреннее, я не знаю,

– сказал Лавров.

Он отметил, что параллельно с предложениями диалога Франция выступает инициатором присутствия миротворческих войск в Украине и обучает украинских военных на своей территории.

Именно такая противоречивая позиция, по словам министра, не способствует серьезному отношению Москвы к инициативам французской стороны.

Известно, что уже несколько стран рассматривают возможность направления в Украину контингента западных союзников, как это предлагал президент Франции. Однако пока обсуждение на раннем этапе.

Накануне Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Брюсселе, где обсудили важные вопросы для укрепления позиций Украины в борьбе с российской агрессией. Украинский президент поблагодарил Францию за подготовку бригады для украинской армии, лидеры стран договорились продолжать это сотрудничество.

Также они обсудили инициативу Макрона относительно присутствия сил в Украине для стабилизации, французский президент поделился информацией о своей коммуникации с другими партнерами.