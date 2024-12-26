Зі свого боку Москва висловила готовність вислухати пропозиції Парижа. Про це Лавров розповів в інтерв'ю російським і закордонним ЗМІ, передає 24 Канал.

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Москва скептично ставиться до ініціатив Франції

За словами російського міністра, Франція неодноразово зверталася до Росії через закриті канали з пропозицією організувати діалог щодо України без участі Києва. Це суперечило заявленому Заходом принципу "ні слова про Україну без України".

Є в наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо. Але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль щире, я не знаю,

– сказав Лавров.

Він зазначив, що паралельно з пропозиціями діалогу Франція виступає ініціатором присутності миротворчих військ в Україні й навчає українських військових на своїй території.

Саме така суперечлива позиція, за словами міністра, не сприяє серйозному ставленню Москви до ініціатив французької сторони.

Відомо, що вже кілька країн розглядають можливість направлення в Україну контингенту західних союзників, як це пропонував президент Франції. Проте поки обговорення на ранньому етапі.

Напередодні Володимир Зеленський і Еммануель Макрон зустрілися у Брюсселі, де обговорили важливі питання для зміцнення позицій України в боротьбі з російською агресією. Український президент подякував Франції за підготовку бригади для української армії, лідери країн домовилися продовжувати цю співпрацю.

Також вони обговорили ініціативу Макрона щодо присутності сил в Україні для стабілізації, французький президент поділився інформацією про свою комунікацію з іншими партнерами.