Россия на грани краха: конгрессмен объяснил, что сделает Трамп, если Путин не пойдет на переговоры

Одно из ключевых обещаний нового президента США Дональда Трампа касалось скорейшего прекращения боевых действий в Украине. У нового лидера Соединенных Штатов есть цель инициировать проведение переговоров между Украиной и Россией.

Конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что война на истощение, которую ведет Кремль, не идет на пользу Украине, поэтому Соединенные Штаты должны ускорить и усилить поддержку ВСУ.

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Последствия для России, если она не согласится на переговоры

Бейкон отметил, что если Путин не отнесется серьезно к тому, чтобы завершить российско-украинскую войну, то президент Трамп удвоит поставки оружия для Украины, экономические санкции против России и попытается прекратить торговлю Кремля.

Если США смогут увеличить добычу природного газа и снизить цены на газ – это в значительной степени повлияет на военные возможности России. Рубль уже падает, российская экономика находится на грани краха и США должны подтолкнуть ее к этому,

– уверен Бэкон.

Он отметил, что нужно вызвать такую боль, которую бы чувствовал каждый российский гражданин.

Трамп усилит поддержку Украины, если Россия не прекратит боевые действия,

– считает конгрессмен-республиканец.

Россия, вероятно, готова воевать до последнего солдата

Российский менталитет, по словам Бейкона, отличается от мышления большинства стран Запада. Россия на поле боя понесла многочисленные потери. Согласно последним данным – в количестве более 730 тысяч убитых военных. Однако не прекращает вооруженную агрессию против Украины.

"Похоже, что российское руководство не заботится о своих людях, ему безразлично, сколько их бросить в "мясорубку". Я переживаю, что война на истощение работает не в пользу Украины, но она борется за свое существование, культуру, язык, историю. Вот почему США должны сделать все, чтобы закончить эту войну как можно быстрее", – озвучил Бейкон.