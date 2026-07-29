Зеленский рассказал, может ли Крым стать предметом переговоров с Россией на фоне ударов ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на удары украинских военных по оккупантам, вопрос временно оккупированного Крыма до сих пор не стал "предметом переговоров".

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Украина ежедневно призывает к прекращению войны, но Путин не хочет даже перемирия, – Зеленский

Что известно о заявлении Зеленского?

По словам Зеленского, вопрос Крыма пока не является предметом переговоров с Россией, несмотря на усиление ударов украинских военных по врагу.

Жаль, что нет. Или пока нет. Но увидим,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что земля остается одним из важнейших вопросов для Украины, ведь речь идет о ее территории и истории.

В то же время президент отметил, что основным приоритетом является сохранение жизней.

Другие новости об ударах ВСУ по оккупантам в Крыму

Оккупанты в Крыму потеряли важную систему противовоздушной обороны . Разведчики ГУР атаковали вражеский комплекс С-400 "Триумф".

Известно, что ЗРК С-400 оккупанты также используют для запуска по Украине скоростных ракет.

Также 26 июля Силы обороны атаковали объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового на территории Крыма. Его использовали для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения оккупационных войск.